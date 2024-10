Polícia prende Luiz Cicatriz, chefão do Comando Vermelho em Niterói; Vídeo!

Apontado pela polícia como uma importante liderança do Comando Vermelho em Niterói, Luiz Carvalho da Silva, o Luiz Cicatriz, foi preso na última quinta-feira (17) por policiais da 72ª DP (Mutuá). Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por associação criminosa.

Cicatriz, segundo a polícia, atuava como chefe do tráfico nas comunidades Sítio de Ferro, Galinha, Cocada e Cantagalo, em Pendotiba, Niterói.

O acusado estava sendo monitorado pela equipe de inteligência da delegacia e foi capturado em uma casa no Barroco, em Itaipuaçu, Maricá. Ele já foi o traficante mais procurado de Niterói e respondeu por diversos crimes, como latrocínio e homicídio. O mandado de prisão contra ele foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói, em 2023, pelo delito de associação criminosa.





Apontado pela polícia como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Niterói, Luiz Carvalho da Silva, o Luiz Cicatriz, de 41 anos, foi baleado durante uma operação de policiais do 12ºBPM (Niterói), no Badu, na Região de Pendotiba, em maio, de 2017.

De acordo com a polícia, na época, Luiz Cicatriz era o líder da venda de drogas das favelas do Sítio de Ferro, Cocada, Galinha e Cantagalo, todas localizadas na Região de Pendotiba. Em abril de 2010, Cicatriz foi escolhido, junto com Luiz Cláudio Gomes, o Pão com Ovo, pela cúpula do CV, para executar um plano para matar o então secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap), coronel Cesar Rubens Monteiro de Carvalho.