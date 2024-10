Roubo de carga em Niterói termina com prisão e recuperação de R$ 100 mil em mercadorias

Na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 5h30, policiais militares realizaram a prisão de um homem suspeito de envolvimento em um roubo de carga, em Niterói. A ocorrência aconteceu na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca. O acusado, de 24 anos, já possuía anotações criminais, incluindo duas passagens por roubo e uma por tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, a equipe policial avistou um roubo em andamento contra um caminhão de carga branco, carregado com produtos avaliados em aproximadamente R$ 100 mil, pertencentes à plataforma Shopee. O caminhão havia partido de São João de Meriti, com destino à central dos Correios em Colubandê, São Gonçalo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, pulando um muro alto e se escondendo em um terreno baldio. Após um cerco, os policiais conseguiram capturá-lo. O motorista do caminhão, identificado, de 38 anos, reconheceu o acusado e afirmou que ele estava armado durante o roubo. Além disso, o motorista relatou que outros três comparsas, em um Jeep Compass branco, deram cobertura ao crime, mas conseguiram fugir ao notar a presença policial.

A arma utilizada pelo criminoso não foi localizada, mesmo após uma busca na área de mata onde ele se escondeu. O acusado foi levado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante. As investigações continuam para identificar e capturar os outros envolvidos no crime.