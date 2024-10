Policial Militar é morto com tiros de fuzil em Realengo

Um policial militar de 42 anos foi morto com tiros de fuzil em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (17). O 3º sargento Marcelo Rodrigues Aguiar de Queiroz estava em um carro blindado quando foi atacado.

Imagens feitas por testemunhas mostram o carro do militar com diversas marcas de tiros nas janelas; devido à quantidade de disparos, a blindagem do veículo não suportou. Os tiros foram concentrados entre a maçaneta da porta e o vidro do motorista, totalizando 30 disparos.

O crime ocorreu por volta das 20 horas, na Avenida Santa Cruz, nas proximidades da Faculdade Castelo Branco. Os criminosos armados passaram e dispararam contra o militar.



A Polícia Militar foi acionada, e uma ambulância também foi ao local, mas o sargento já havia morrido. O corpo de Marcelo foi encaminhado ao IML do Centro do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte do policial. Os agentes continuam realizando diligências para descobrir a autoria e a motivação do crime. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, em 2024, 86 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio; 32 morreram e 54 ficaram feridos. Do total de baleados, 64 eram policiais militares, 24 morreram e 40 ficaram feridos.