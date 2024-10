Torcedores são presos após pancadaria nos arredores do Maracanã

A PM do Rio de Janeiro informou que três torcedores foram presos nesta quinta-feira (17) devido a uma briga generalizada nos arredores do Maracanã, antes do clássico entre Flamengo e Fluminense. Agentes do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) foram informados sobre a situação e se deslocaram até o local da confusão.

A pancadaria ocorreu na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Colégio Militar. Diversos vídeos nas redes sociais mostram os torcedores brigando na rua, em meio a carros que tentavam sair do local.

Em um desses vídeos, inclusive, é possível ver o momento em que um homem cai desacordado no chão e, em seguida, recebe chutes na cabeça. Posteriormente, ele foi carregado para longe da confusão.



Outro homem chegou a ser preso portando uma réplica de arma de fogo. Ambas as ocorrências foram encaminhadas ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.



A Polícia Militar soltou uma nota devido o ocorrido: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que , nesta quinta-feira (17/10), policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) foram informados sobre um tumulto envolvendo torcedores do Flamengo e Fluminense nas proximidades do estádio Mário Filho (Maracanã). Durante as ações, os agentes prenderam três homens envolvidos nas agressões. Na sequência dos fatos, em outro ponto, uma equipe prendeu um homem portando uma réplica de arma de fogo nas adjacências do estádio. As ocorrências foram encaminhadas ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos."