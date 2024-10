Homem morre ao ser atropelado por carro em fuga em São Gonçalo

Um homem morreu ao ser atropelado por um carro em fuga na comunidade da Rua Doutor Pio Borges, no Pita, em São Gonçalo, na tarde dessa quinta-feira (17). Após atingi-lo, os ocupantes do carro de passeio deixaram o local sem prestar socorro à vítima, que veio a óbito antes da chegada do socorro do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações iniciais que circulam no local, os fugitivos seriam traficantes de uma comunidade da região que estavam deixando o local ao perceberem o início de uma operação policial no local. Até o fechamento desta edição, o 7ºBPM (São Gonçalo) ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.

* Em apuração