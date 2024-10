Três suspeitos são presos com armas e drogas em São Gonçalo

Na manhã desta sexta-feira (18), uma operação policial no bairro Neves, em São Gonçalo, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um menor ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação, que ainda está em andamento, foi deflagrada pela equipe do Oficial de Operações e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da 4ª Companhia, durante patrulhamento na Rua Sebastião Haroldo de Souza.

Os suspeitos, de 17,25 e 28 anos, tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos agentes. Após um cerco tático e buscas no local, os três foram capturados.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, um carregador compatível, dez munições do mesmo calibre e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), e a operação segue em andamento sem registros de feridos.