Morte de traficante gera tensão e despedida 'secreta' em comunidade de São Gonçalo

Na tarde da última quarta-feira, um traficante conhecido como "Fantasma" teria sido morto após um suposto confronto com um policial que estava de folga. Segundo informações, o criminoso tentou roubar o agente, que reagiu ao ataque. Durante o confronto, o traficante teria sido ferido, juntamente com outros dois homens, mas ele não chegou a ser socorrido em nenhuma unidade de saúde.

A população local alega que Fantasma não resistiu aos ferimentos, mas a Polícia Civil não tem registro dessa morte. Em resposta à morte do traficante, integrantes de sua facção ordenaram o fechamento do comércio na área e atearam fogo em pneus na entrada da comunidade, criando um clima de tensão e medo.

Até o momento, a Polícia Civil não foi informada sobre a localização do corpo, mas isso não impediu que traficantes organizassem uma despedida ao criminoso. Dois ônibus foram fretados para levar os moradores que desejam prestar suas últimas homenagens a Fantasma. O convite para o velório e o enterro do traficante está circulando nas redes sociais, embora o local mencionado para a cerimônia seja um cemitério com um nome inexistente.

De acordo com as informações que circulam, o sepultamento está marcado para às 15h30.

Enquanto isso, a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo não foi acionada para investigar o caso, apesar do clima de luto forçado imposto pelos criminosos e do uso das redes sociais para homenagear o comparsa falecido. Detalhes sobre as circunstâncias da morte de Fantasma ainda não foram divulgados, e a comunidade permanece em um estado de incerteza, silêncio e temor.