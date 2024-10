Após 5 anos de espera, Paul McCartney recebe presente de Pelé

Na noite da última quarta-feira (16), Paul McCartney para lá de especial. Durante passagem da sua turnê, "Got Back", em São Paulo, o integrante dos Beatles recebeu uma camisa da seleção brasileira assinada por Pelé. A mensagem foi escrita pelo jogador, que morreu em dezembro de 2022, há cinco anos.

Junto com assinatura do rei do futebol, ele escreveu a seguinte mensagem: "Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo". A camisa, assinada por Pelé em 2019, era para ser um presente para McCartney na época, quando o eterno Beatle estava fazendo uma série de shows pelo Brasil. Porém, os dois ícones nunca tiveram a chance de se encontrar pessoalmente. Ex-empresário de Pelé, Pepito Fornos, junto com a irmã do jogador, Luiza Nascimento, garantiram que a camisa fosse entregue ao cantor.

Emocionado, Paul McCartney disse que o presente "é um tesouro". O cantor e compositor britânico se apresenta, no próximo sábado (19), em Florianópolis (SC).