Três detidos e armas apreendidas em ação policial no Brejal

Duas armas e um simulacro foram apreendidos pela PM durante uma ação policial na Comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (16). Três suspeitos foram detidos. Segundo o 7° BPM (São Gonçalo), o objetivo da ação era localizar possíveis envolvidos na morte do grego Meletios Barmpas, de 46 anos, baleado durante uma tentativa de assalto na RJ-104 no último dia 6 de outubro.

De acordo com os agentes, a equipe foi recebida com disparos na comunidade. Após cerco tático, foram encontrados dois adultos e um adolescente em atitude suspeita. Duas pistolas com munições e um simulacro foram encontrados com o trio e apreendidas pelos policiais. Os três suspeitos foram detidos em flagrante e levados para a Polícia Civil. A PM não confirmou se eles permaneceram presos.

Relembre o caso da morte do grego:



Ainda durante a ação no Brejal, os policiais militares também encontraram dois automóveis e uma motocicleta suspeitos de roubo. Há indícios de que os carros eram usados pelos suspeitos para deslocamento de criminosos entre comunidades. A DHNSG foi acionada para o caso.