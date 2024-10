Polícia Civil prende homem que abusou da prima de 11 anos em Maricá

Policiais civis da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, nesta terça-feira (15/10), um homem, de 51 anos, acusado de abusar sexualmente da prima, de 11 anos. Ele foi capturado em Maricá, na Região Metropolitana, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, o autor morava no mesmo terreno que a família da vítima e se aproveitava da proximidade das casas para se trancar em seu quarto com a menor e praticar os abusos. A irmã dele também declarou que foi vítima do autor, que se utilizou do mesmo modus operandi.

