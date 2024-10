Policiais prendem homem foragido em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro

Policiais do 25° BPM (Cabo Frio), pertencentes ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) juntamente com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), prenderam nesta terça (15), o foragido João Antônio Domingos, de 35 anos. Ele era procurado da Justiça de Minas Gerais. As informações da localização do criminoso vieram através do Disque Denúncia/RJ.

Os agentes foram até o local indicado e chegando lá conseguiram localizar e prender o homem. Ele não ofereceu resistência no momento que foi abordado pelos policiais. Em posse de informações sobre sua localização, as guarnições foram até o endereço mencionado e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

João Domingos tinha um mandado de prisão por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e tentativa de feminicídio, com pedido de prisão preventiva. Ele foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre caso. Em sequência, ele foi conduzido a uma unidade prisional.



O 4º CPA/25º BPM pede que qualquer informação sobre a localização de criminosos na Região dos Lagos, sejam reportadas imediatamente para o Disque Denúncia.