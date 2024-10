Concurso público em Macaé tem questões anuladas por conteúdo machista

Um concurso da Prefeitura de Macaé, que teve exame aplicado no último domingo (14), teve duas questões anuladas por conta de frases de cunho machista. Elaborada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a prova repercutiu nas redes sociais por conta das questões objetivas de Língua Portuguesa, que traziam conteúdo sexista em alguns trechos.

As questões anuladas foram a 1 e a 4. Uma delas pedia para que o candidato assinalasse a frase “que não contém uma crítica ao fato de a mulher falar demais". Já a outra, que pedia para o candidato analisar afirmações comparativas, trazia frases como ''A mulher é como um defeito de natureza'' e "As mulheres são como robôs: têm no cérebro uma célula de menos e, no coração, uma célula a mais''.

Prefeitura disse que repudia qualquer conteúdo ofensivo na prova | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Trechos das questões foram compartilhados nas redes sociais nesta segunda (14) e viralizaram entre internautas. Em resposta, a Prefeitura de Macaé disse que repudia qualquer conteúdo ofensivo na prova e que solicitou posicionamento do órgão responsável pelo exame.

"Vale ressaltar que, cumprindo a lisura do processo e os critérios de confidencialidade, as questões de prova não são aprovadas previamente pela prefeitura, sendo restritas à banca examinadora contratada, a FGV", escreveu, em nota, a Prefeitura.

Em seguida, a FGV informou que vai anular as duas questões de Português citadas por "por não estarem alinhadas aos princípios" do órgão. "A respectiva pontuação será atribuída a todos os candidatos", informou a FGV.