Mulher é torturada e arrastada de joelhos com coleira de cachorro por traficantes no Rio

Um homem foi preso na manhã desta terça feira por tentativa de feminicídio em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Ele teria agredido á mulher e pedido para traficantes da região á matarem, a vítima foi torturada por mais de 6 horas.

Segundo depoimento, á mulher de 41 anos, foi agredida pelo marido depois de uma discussão. Após isso, o homem teria ingerido drogas e bebidas alcoólicas e as agressões intensificaram, com socos, chutes e até garrafadas.

Depois de ser agredida, á vitima saiu de casa e tentou ir até a residência de sua mãe, mas no caminho foi pega por três homens do tráfico de drogas da comunidade do Jordão, que afirmaram que iriam sequestra-la e depois matar, por ordens de seu marido. Segundo o relato da mulher, seu cônjuge, Helder Carlos dos Santos, tem amizade íntima com traficantes da região.

Leia também:

Gerente de loja de material esportivo desaparece a caminho do trabalho em Niterói



Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói



A mulher foi levada até a parte alta da comunidade, os homens amarraram os pés e as mãos dela para trás e colocaram uma coleira em seu pescoço. Ela foi torturada com um saco plástico na cabeça, levou coronhadas e foi obrigada a andar pelo Jordão “que nem cachorro” sendo puxada pelos traficantes. Após algumas horas, eles ainda teriam jogado gasolina no corpo da vítima, dizendo que iriam matá-la.

A Polícia Civil localizou e prendeu Helder Carlos dos Santos Rubim em flagrante na manhã desta terça-feira. Os outros três homens envolvidos no crime ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que já solicitou medidas protetivas para a mulher. De acordo com a investigação, o acusado tem passagem criminal por tráfico de drogas.