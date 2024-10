Gerente de loja de material esportivo desaparece a caminho do trabalho em Niterói

Cesar Parreira Sardenberg Junior, de 47 anos e gerente de uma loja de material esportivo, está desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (14). Segundo a esposa do rapaz, ele saiu de casa por volta de 9h18 para trabalhar, mas não chegou ao destino.

De acordo com a esposa de Cesar, Gabriela Teixeira, o gerente disse que chegaria ao seu local de trabalho, na Barra da Tijuca, por volta das 11h. O rapaz, que mora em Icaraí, aparece em imagens de câmeras de segurança a caminho do serviço, às 9h18. Segundo informações, Cesar embarcou em um carro de aplicativo na altura do Supermercado Mundial, em Niterói, às 9h38. Seu chefe falou com ele às 10h e, desde então, seu celular encontra-se desligado.





Cesar vestia uma camiseta preta, calça jeans e tênis verde no momento de seu desaparecimento Arquivo Pessoal

Autor: Arquivo Pessoal

O caso foi registrado pela família na DH de Niterói no mesmo dia do desaparecimento.



Quem tiver informações sobre o paradeiro de Cesar, entre em contato pelo número de telefone: (21) 99999-0225 - Gabriela Teixeira.