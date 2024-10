Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói

Alex Reis foi socorrido com um ferimento no rosto - Foto: Reprodução

Após sofrer um acidente de motocicleta na madrugada do último domingo, o dançarino Alex Reis Peçanha Júnior, de 31 anos, integrante do grupo de funk Os Leleks, está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Alex colidiu com um poste no bairro Fonseca.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), os agentes foram acionados por volta das 5h para atender uma ocorrência de colisão contra um poste na Rua 22 de Novembro. Testemunhas relataram que o dançarino conduzia a motocicleta pela via quando perdeu o controle e bateu na estrutura de energia.

Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o acidente. Alex foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um grave ferimento no rosto e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde permanece internado em estado grave, conforme informado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Natural de Niterói, Alex ficou conhecido como um dos integrantes do grupo de funk Os Leleks e coautor do sucesso "Passinho do Volante", hit de 2012.