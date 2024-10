Polícia Civil prende chefe do tráfico de drogas envolvido em latrocínio de tenente do Exército português

Policiais civis da 19ª (Tijuca), 26ª (Todos os Santos), 38ª DP (Brás de Pina) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta segunda-feira (14/10), um traficante envolvido no latrocínio de Douglas Clemente Ferreira, 29 anos, tenente do Exército português. O autor é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste.

O latrocínio aconteceu em 2015. O traficante preso e dois comparsas simularam uma venda de ouro para a vítima. Douglas foi abordado pelo grupo, que roubou R$ 40 mil que ele usaria para a suposta compra. Em seguida, os autores executaram o tenente com quatro tiros. O corpo dele foi encontrado carbonizado em uma comunidade de Santa Cruz, na Zona Oeste.

O traficante foi preso pelo latrocínio e fugiu do sistema prisional, em agosto deste ano. Segundo as investigações, ele tem perfil violento e uma ficha criminal extensa por envolvimento em delitos como receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, corrupção ativa e desobediência.



Após um trabalho de inteligência, o criminoso foi localizado, nesta segunda-feira, com um veículo de luxo roubado e com a placa e chassi clonados. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Contra o homem também foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de homicídio qualificado.