Fla recusa garantia do Corinthians e cobra multa para Hugo Souza jogar Copa do Brasil

Presidente do Flamengo (à esq.) e presidente do Corinthians (ao lado) não se entenderam sobre negociação de Hugo Souza - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Presidente do Flamengo (à esq.) e presidente do Corinthians (ao lado) não se entenderam sobre negociação de Hugo Souza - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta segunda-feira (14), o Flamengo recusou a garantia financeira proposta pelo Corinthians para a compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O Fla aproveitou para reforçar ao Timão, no mesmo documento, sobre o pagamento de R$ 500 mil para utilizar o goleiro na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O clube paulista não confirmou o recebimento da resposta e diz que seguirá os ritos previstos em contrato para aquisição em definitivo do jogador. O Corinthians colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio.

Sabendo que a empresa foi colocada também como garantia de pagamento da compra do lateral-direito Matheuzinho, o Flamengo recusou e alegou que isso já comprometeria o contrato por conta dessa dívida. O Timão então busca outro fiador para apresentar ao Rubro-Negro e fechar o negócio. Inicialmente, o contrato prevê o pagamento de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões), parcelados em quatro vezes ao longo de 2025 e 2026.

Leia também:

➤ Quadrilha que usava bigode falso em furtos é presa no Rio

➤ Garoto de 8 anos que teve braço reimplantado após acidente recebe alta do hospital

A resposta do Flamengo para a notificação do Corinthians para ter Hugo Souza também deixa claro que o clube carioca aguarda o pagamento de R$ 500 mil previstos para cada vez que o goleiro enfrente o clube enquanto tiver contrato. Como está emprestado ao Timão até o fim do ano, o Rubro-Negro entende que o pagamento da multa é obrigatório, sem qualquer tipo de ligação com a negociação pela venda do jogador ao Timão.



Ainda existe a possibilidade de que o pagamento total seja realizado à vista, caso as partes não cheguem a um acordo sobre a fiadora do negócio. O Corinthians já desembolsou R$ 1 milhão com o pagamento de outras duas multas para ter o goleiro em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, o Timão pagou 200 mil euros (R$ 1 milhão na cotação da época) pelo empréstimo até o fim do ano.