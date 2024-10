Polícia procura por homem acusado de agredir idoso dono de "gatil" no Rio

A Polícia Civil do Rio busca por informações que ajudem a localizar um morador da Gávea, Zona Sul do Rio, acusado de agredir um vizinho idoso com um cassetete. Carlos Henrique Macário Morais, conhecido pelo apelido Chincha, de 50 anos, está foragido por agressões contra um protetor de gatos, de 64 anos, que mora no mesmo condomínio.

O crime aconteceu no último dia 3 de outubro, segundo as investigações. Por conta de desavenças relacionadas ao “gatil” administrado pelo idoso, Chincha teria ameaçado e espancado a vítima com um cassetete. Por conta dos ferimentos, o idoso precisou passar pela remoção do baço e ficou com hemorragias internas, de acordo com a Polícia.

Nesta segunda (14), o programa Disque Denúncia publicou um cartaz para ajudar nas buscas pelo suspeito, que é alvo de um mandado de prisão. Além das agressões do último dia 3, o suspeito teria um histórico de comportamento violento, segundo as investigações. Relatos indicam que ele costuma portar uma arma de fogo e que já foi visto efetuando disparos da janela de seu apartamento.

O caso é investigado pela 15ª DP (Gávea).