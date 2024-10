Preso foge de Delegacia em Niterói pelo buraco do ar-condicionado

Um homem que estava detido na 81ª DP (Itaipu) escapou da Delegacia pelo espaço na parede onde ficava o aparelho de ar-condicionado no último sábado (12). Capturado após ser encontrado em um carro suspeito de clonagem, o homem segue foragido, segundo a Polícia Civil.

O acusado foi preso durante um patrulhamento da PM em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Ele estava dirigindo um carro vermelho com indícios de adulteração no sinal identificador e chegou a tentar fugir após ser abordado, segundo relatos.

Ele foi contido e levado para a Delegacia em Itaipu, que registrou o caso. No entanto, enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, o suspeito, que estava algemado a uma grade de ferro, conseguiu se soltar e sair pela janela do ar. Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito continua foragido até a manhã desta segunda-feira (14).

Procurada, a Polícia Civil respondeu : " Segundo a 81ª DP (Itaipu), um homem foi conduzido por policiais militares à delegacia para ser ouvido em uma ocorrência sobre um possível crime de receptação de veículos. De acordo com os agentes, ele apresentava comportamento alterado e foi colocado em uma área fora da cela da unidade policial. No entanto, antes de prestar esclarecimento a respeito do provável delito, o homem fugiu. Uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias da evasão do conduzido e possível transgressão disciplinar dos agentes de plantão. A 81ª DP acrescenta que as investigações quanto ao possível crime de receptação de veículos cometido pelo homem continuam".