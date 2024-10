PM apreende fuzil e drogas na comunidade do Serrão, em Niterói

Na manhã deste domingo (13), uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de um fuzil e uma grande quantidade de drogas na comunidade do Serrão, localizada no bairro Cubango, em Niterói. A ação foi conduzida pela equipe do GAT do 12ºBPM (Niterói).

De acordo com informações preliminares, os policiais chegaram à comunidade por volta das 6h da manhã para investigar denúncias de tráfico de drogas na região. Ao entrarem na área, os agentes se depararam com vários suspeitos envolvidos na venda de entorpecentes, que fugiram em direção à mata assim que perceberam a aproximação da guarnição.

Durante a operação, a polícia conseguiu localizar e apreender um fuzil calibre 5.56 com 18 munições, além de uma grande quantidade de drogas, incluindo dois quilos de cocaína, 186 pinos da mesma substância, 125 pedras de crack, 69 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor utilizado para comunicação entre os traficantes.



Apesar do cerco policial e das buscas realizadas por toda a extensão da comunidade, os suspeitos não foram encontrados. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 77ªDP (Icaraí), onde a ocorrência está em andamento.