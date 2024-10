Polícia pede informações sobre o paradeiro de homem acusado de deixar vítima paraplégica após tentativa de assalto

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sábado (12), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do criminoso, foragido da Justiça, Leonardo de Souza Júnior, de 28 anos.

O homem é acusado pelo crime de Latrocínio Tentado, ocorrido no dia 6 de setembro no Parque Santo Amaro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Além desse crime, ele também é foragido por conta de um mandado de prisão por homicídio.

Leonardo, conhecido como “Léo ou Pará”, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e homicídio. O criminoso é apontado como o piloto da moto usada no crime que deixou a vítima, de 18 anos, paraplégica. Ela foi baleada na coluna durante um assalto, ao se assustar com dois homens em uma moto enquanto seguia de bicicleta para casa.



O tiro atingiu a coluna da vítima, o que resultou na perda dos movimentos das pernas, já que a bala permanece alojada em sua coluna.

Os dois mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes e outro pela 3ª Vara Criminal da Capital.

A 134ª DP (Campos dos Goytacazes), pede que qualquer informação sobre a localização do criminoso seja reportada imediatamente para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.