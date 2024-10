Polícia prende Japonês do Mato Grosso no bairro Almerinda, em São Gonçalo

Dois suspeitos por tráfico de drogas - incluindo um acusado de envolvimento com o tráfico em Mato Grosso - foram capturados por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade 6 Pedal, no bairro Almerinda, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (12). Conhecido como Japonês ou Yoshi, Bruno Hideki Hachiya Kanai, de 23 anos, seria integrante da facção Comando Vermelho no MT e teria "atuado" com criminosos do grupo nas comunidades da Rocinha e do Salgueiro após chegar ao Rio.



Ele foi preso junto de Tiago Couto Pereira da Silva, vulgo “TH”, de 27 ano, com base em informações enviadas à Polícia através de denúncia anônima. Segundo o 7° BPM, os agentes receberam informações acerca de pontos de embalagem e distribuição de drogas no Almerinda.

O policiamento foi reforçado e, durante o patrulhamento, os policiais localizaram suspeitos vendendo drogas na comunidade. e observaram alguns criminosos comercializando drogas. Após cerco tático, a dupla foi detida. Outros criminosos, que estavam com eles, conseguiram escapar.



Com eles, os policiais encontraram uma vasta carga de mavonha e crack, uma pistola de origem turca, um carregador e dez munições, além de um aparelho de rádio transmissão, supostamente usado para comunicação entre criminosos. Todo o material apreendido foi levado junto dos suspeitos para a 75ª DP (Rio do Ouro). De lá, Japonês e TH foram autuados por tráfico e encaminhados para uma unidade do sistema prisional, onde permaneceram presos.