Motorista de aplicativo é morto a tiros em assalto na Zona Norte do Rio

Um motorista de aplicativo morreu após ser baleado enquanto trabalhava na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (12). O homem foi vítima de um assalto antes de ser atingido em Marechal Hermes. A passageira que estava no carro com ele não ficou ferida. Um suspeito, apontado como autor dos disparos, foi preso na mesma noite.

Identificado como Romário Marinho da Costa Guerra, o motorista foi abordado por criminosos durante a noite, segundo testemunhas. Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) foram informados sobre o assalto e iniciaram uma busca pela região. Pouco depois, as equipes localizaram um homem armado em um carro que correspondia às denúncias.

Os agentes foram ao local do assalto e encontraram as duas vítimas. Apenas o motorista estava ferido, com marcas de disparo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito foi preso em flagrante por roubo seguido de morte e levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que registrou o caso.