Suspeito morre após apontar simulacro para policiais na RJ-104, em São Gonçalo

Na madrugada deste domingo (13), um suspeito morreu após ser baleado durante uma abordagem policial na RJ-104, na altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O caso ocorreu enquanto policiais do 7° BPM (São Gonçalo) patrulhavam a região e avistaram um trio de motociclistas.

Ao tentarem abordar o grupo, um dos suspeitos sacou o que parecia ser uma arma de fogo. Diante da ameaça, os policiais atiraram, atingindo o homem. Após o disparo, a dupla que estava na motocicleta caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro, mas um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a revista, os policiais encontraram com o garupa uma réplica de pistola, confirmando que a "arma" utilizada pelo suspeito era um simulacro.



A área foi isolada para a realização da perícia, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que dará continuidade à investigação.

Nota da Polícia Militar na íntegra:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 7°BPM (São Gonçalo), na madrugada deste domingo (13/10), policiais da unidade patrulhavam pela RJ 104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, quando avistaram um trio de motociclistas e, ao tentarem abordá-los, um deles sacou um simulacro e foi atingido pela equipe. A dupla caiu da moto e, após solicitação dos militares, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar. Com o garupa, foi apreendida uma réplica de pistola. A área foi isolada para perícia. Ocorrência encaminhada à DHNSG."