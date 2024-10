Dois homens com ferimentos à bala dão entrada no Hospital Alberto Torres em São Gonçalo

Na noite do último sábado (12) e na madrugada deste domingo (13), dois homens vítimas de disparos de arma de fogo deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê, em São Gonçalo.

O primeiro caso envolveu um jovem, de 18 anos, que foi encaminhado ao hospital às 21h, vindo da Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do Pacheco, após ser baleado na Rua São Pedro, no bairro Pacheco. A vítima foi levada ao Centro de Trauma. Após atendimento médico, o jovem foi estabilizado e já recebeu alta.

Leia também:



Hemorio reavalia amostras de 288 doadores de órgãos no RJ

Vídeo: Homem esfaqueia ex-namorada por ciúmes e é preso em flagrante no Alcântara, em SG

Já na madrugada deste domingo (13), um homem, de 32 anos, chegou ao hospital por levado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ). A vítima foi baleada no bairro Marambaia, mas infelizmente já estava sem vida ao chegar ao hospital. O caso foi registrado e encaminhado às autoridades para investigação.



Segundo apuração preliminar, nenhum dos casos envolveu agentes policiais. As circunstâncias dos crimes ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.