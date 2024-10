Polícia Civil prende acusado de homicídio no Norte Fluminense

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam um homem, na última quinta-feira (10/10), acusado de envolvimento no homicídio de duas pessoas. Ele foi capturado no bairro de Lagomar, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação ocorreu após cruzamento de informações de inteligência.

O crime ocorreu em janeiro deste ano, no município de Carapebus, no Norte Fluminense. Segundo as investigações, o delito foi motivado pela disputa entre facções pelo tráfico de drogas no município de Quissamã, na mesma região.

O homem foi detido na última quinta-feira e conduzido à delegacia. Contra o detido, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio.