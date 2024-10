Motociclista morre após queda na BR-101

Um homem de 54 anos morreu após sofrer uma queda de moto na noite desta sexta-feira (11), no km 290,3 da BR-101, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no sentido Região dos Lagos. O acidente ocorreu por volta das 19h.

A Arteris Fluminense,concessionária responsável pela rodovia, informou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para o socorro.

A faixa esquerda da pista precisou ser interditada para o resgate, o que causou um congestionamento de 11 quilômetros até as 20h20.

O corpo foi levado ao IML de Tribobó.