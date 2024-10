Vítima de facada no Alcântara passa por cirurgia no Heat

Vítima segue internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Layla Mussi

Vítima segue internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Layla Mussi

Permanece internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, a mulher esfaqueada por um ex-companheiro em um consultório odontológico, no Alcântara, na manhã desta sexta-feira (11). Apesar dos ferimentos, ela tem quadro estável, segundo a unidade de saúde, e passa por uma cirurgia no pescoço.

A vítima, que trabalha com serviços de estética, chegou à unidade com ferimentos no corpo, mas teve quadro estabilizado e está consciente. Por conta de um dos ferimentos, na região da traqueia, ela precisou ser levada para o centro cirúrgico, onde permanecia até o fim desta tarde.

O homem apontado como autor do crime foi levado para a 73ª DP (Neves), Central de Flagrantes da região no início desta tarde. Segundo amigos e familiares da vítima, que preferiram manter o sigilo da identidade, a mulher teve um breve relacionamento com o suspeito há alguns meses e pessoas próximas a mulher não o conheciam bem. Eles já não estavam mais juntos há algum tempo, mas ele não aceitava o fim do relacionamento.

Leia também:

➢ PM recupera carro roubado após perseguição em São Gonçalo

➢ Homem acusado de assédio sexual na UFF é liberado pela polícia

"Ela é uma pessoa maravilhosa, tem uma luz. A gente vê essas casos nas notícias e não imagina que um dia vai acontecer com alguém próximo. Como uma pessoa acha que pode tirar a vida de alguém?", disse um dos amigos da vítima.

No fim desta manhã, o suspeito foi, armado com uma faca, ao consultório onde a mulher realizava um procedimento dentário, no Alcântara. Ele usava muletas por conta de um problema no quadril. Enquanto a paciente era atendida, ele atacou a vítima com golpes da arma branca e tentou fugir, mas acabou sendo detido por testemunhas próximo a uma ótica na região. Ele foi mantido no local por populares até a chegada da Polícia.

Ele foi levado para 74ª DP, mas transferido para a 73ª DP, que registrou o caso. Ele deve responder por tentativa de feminicídio.