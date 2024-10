Homem acusado de assédio sexual na UFF é liberado pela polícia

Na tarde da última quinta-feira (11), um homem, de 62 anos, foi espancado por alunos por suspeita de assediar sexualmente duas meninas dentro do campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. O acusado foi detido pela Polícia Militar, mas, horas depois, foi liberado e retornou à Universidade.

Já à noite, o suspeito foi jantar no refeitório do campus, onde foi reconhecido pelos alunos. Após ser filmado e fotografado se servindo e comendo no local com a blusa completamente manchada de sangue, ele foi expulso do local e novamente espancado com socos e chutes por estudantes.

De acordo com a UFF, o homem agredido também é estudante da instituição, onde está matriculado no curso de Medicina Veterinária desde 2017. A sua identidade não foi revelada. Contra ele, constam passagens na polícia por violência doméstica, desobediência, duas por lesão corporal, desobediência a ordem judicial e destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Em vídeo gravado por estudantes que estavam no local é possível ver a revolta das pessoas com a situação. Nas imagens, um rapaz chega a agredir o suspeito. Seguranças da UFF tentaram conter a briga até a chegada da PM.

Em nota, a Polícia Civil informou que testemunhas foram ouvidas. O suspeito prestou esclarecimentos e foi liberado. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói e a investigação busca possíveis vítimas e outros elementos para o esclarecer todos os fatos

A universidade afirmou que, no âmbito interno, iniciará a apuração do caso para tomar as medidas cabíveis na esfera acadêmica e administrativa. Ela também se coloca à disposição para prestar apoio e acolhimento às vítimas. Por fim, destacaram a importância da manifestação das vítimas em relação a situações de assédio, importunação ou violência sofridas em qualquer ambiente, por meio da Ouvidoria da Universidade.