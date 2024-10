PM recupera carro roubado após perseguição em São Gonçalo

Policiais da Operação São Gonçalo Presente recuperaram um veículo roubado, na manhã desta sexta-feira (11), depois de realizarem um cerco na Rua Mentor Couto, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.



Segundo a polícia, o veículo Nissan Frontier foi roubado próximo ao antigo Mercado Makro, no Colubandê. O criminoso estava armado com uma pistola 9mm e fugiu pela Água Mineral. Com as informações do caso, agentes do SG Presente interceptaram o veículo. Na fuga, o criminoso bateu em três veículos, mas acabou sendo preso.

Não há registro de feridos na ação, mas um popular que passava acabou passando mal e precisou de atendimento. O acusado, que já usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante e encaminhado para a 73ªDP (Neves).