Idosos perdem casa após incêndio em São Gonçalo; família busca ajuda para reconstrução do imóvel

Na madrugada de quarta-feira (2/10), o casal de idosos Norma Suely dos Santos, de 76 anos, e Orias Moraes, de 86 anos, teve sua casa destruída por conta de um incêndio na Avenida Marechal Póvoas, no bairro do Pacheco, em São Gonçalo. Os dois estavam dormindo na parte de trás do imóvel quando tudo aconteceu. Grande parte dos pertences foi perdido pelas chamas, e a causa do fogo ainda é incerta.

A servidora municipal e neta do casal Lorena Heringer, de 25 anos, revelou que seu avô morava no endereço desde que nasceu e sua avó se mudou para lá após o casamento. "Meus avós vivem naquele endereço há anos, eles têm duas casas no quintal, e as duas muito simples. Meu avô tem uma 'oficina', digamos assim, no quintal, que fica na parte de trás. Eles levaram boa parte dos pertencentes para frente e, por estarem trocando o telhado, naquela noite, dormiram na casa de trás. Eles não sabem dizer ao certo como começou o incêndio, já que ocorreu de madrugada. Os bombeiros que os socorreram disseram que poderia ser por conta do clima seco. Por ser muito antigo, nós achamos que pode ter sido a fiação também", disse.

Lorena e os avós, Norma e Orias | Foto: Arquivo Pessoal

Dona Norma Suely contou que ficou em estado de choque quando avistou sua casa em chamas. "Eu me paralisei, eu só gritava: 'gente, liga para o bombeiro!' Quando começou a juntar gente, eu entrei na oficina do meu esposo lá atrás, me sentei no escuro e fiquei quieta. Sem falar com ninguém, sem nada, sem esboçar nada, não consegui mais", afirmou.

Atualmente, os idosos estão ficando em um imóvel da família perto de sua antiga moradia.

1/4 | Foto: Arquivo Pessoal

2/4 | Foto: Arquivo Pessoal

3/4 | Foto: Arquivo Pessoal

4/4 | Foto: Arquivo Pessoal









Leia mais:

Esgoto a céu aberto causa transtornos no Mutuá

Anatel notifica empresas para barrar acesso a 'bets' não autorizadas pelo governo

Segundo Lorena, poucas coisas conseguiram ser recuperadas como um fogão, um guarda-roupa, algumas peças de roupa, sapatos e uma televisão. A jovem completou dizendo que a família está se juntando para comprar algumas coisas, mas reforçou que toda ajuda é muito bem-vinda.



Para quem quiser ajudar com valores em dinheiro ou com doações, poderá enviar um pix para (21) 96743-5106 ( Norma Suely) ou entrar em contato pelo telefone (21) 99905-7437.

Sob supervisão de Marcela Freitas