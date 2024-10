Vazamento de água preocupa moradores de São Gonçalo

Moradores da Rua Mentor Couto, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, se encontram preocupados com um vazamento de água na altura do número 2605. Segundo relatos, uma ordem de serviço foi emitida há mais de um mês.

"Eles[equipes da Águas do Rio] vem, batem foto e vão embora. Seria bom resolveram o vazamento e taparem o buraco, que está afundando", disse o aposentado e morador do bairro Arlindo Henriques, de 67 anos.





Arlindo Henriques

Em nota, a concessionária Águas do Rio informou: "A Águas do Rio informa que vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência. A concessionária reforça que está à disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195 que funciona para ligações ou mensagens via WhatsApp".

Atualização:

Após contato do jornal O SÃO GONÇALO, a empresa Águas do Rio solucionou o problema na tarde da última quinta-feira(10).