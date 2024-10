Polícia procura autores de chacina em cidade do interior do Estado do Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quinta-feira (10), um cartaz para auxiliar no inquérito instaurado pela 89ª DP (Resende), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Ricardo Alexandre Maia Santos, de 21 anos e Gustavo Ramos dos Santos, de 24. Eles estariam envolvidos em uma chacina, onde quatros pessoas, incluindo de uma criança de 8 anos, foram encontrados enterradas em um sítio nesta quarta-feira (9) ocorrida em Resende, no Sul Fluminense.



Desde segunda-feira (7), os agentes estavam investigando o sumiço das vítimas no sítio Nossa Senhora de Lourdes, localizado na Estrada Resende x Riachuelo, na Região do Acesso Oeste, após familiares perderem o contato com as vítimas. Durante uma varredura no local realizada pela polícia e Guarda Municipal, foi encontrado uma poça de sangue seco e um chinelo de uma criança. O calçado batia com as características detalhadas pelos familiares. Próximo a um córrego, os agentes encontraram uma região com terra mexida e ao cavarem, encontraram os quatro corpos enterrados.



Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado porque os autores tiveram conhecimento de que o proprietário do sítio, receberia quase R$ 60 mil pela venda de um lote de gado. Já o menino, de oito anos, teria sido morto porque conhecia um dos envolvidos. Um veículo, supostamente utilizado no crime, foi localizado pela Guarda Municipal em Mirante das Agulhas e apresentava marcas de tiros. Este veículo estaria envolvido em outros dois homicídios ocorrido no mês passado em Itatiaia.

Nesta quarta (09), foi preso José Alves da Silva Filho, e segundo as investigações, ele teria ajudado na fuga dos outros criminosos.



Contra Gustavo Ramos e Ricardo Alexandre, consta um Mandado de Prisão, expedido pelo CGJ Serviço de Administração do Plantão Judiciário/TJRJ, pelos crimes de Ocultação de Cadáveres e Latrocínio (Roubo Seguido de Morte).



A 89ª DP, pede que qualquer informação sobre a localização do criminosos, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido