Jovem opta por não depor na frente do pai, acusado de matar seu namorado e os pais dele

O julgamento do empresário Paulo Cupertino, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais em junho de 2019, acontece nesta quinta feira (10) em São Paulo. Isabela Tibcherani filha do acusado, é a principal testemunha de acusação e teve a solicitação atendida de não depor na frente do pai.

A jovem que na época tinha 18 anos, namorava com Rafael, mas seu pai que era extremamente controlador não aceitava o relacionamento dos dois. No dia 9 de junho de 2019, o ator e seus pais deram uma carona para Isabela até a casa que ela morava com a mãe, na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira.

Ao chegar no local, Cupertino apareceu com uma arma e disparou 13 vezes contra á família do ator, João Alcisio Miguel de 52 anos, Miriam Selma Silva Miguel, 50 e Rafael Miguel de 22, morreram no local. Após o crime o homem fugiu e ficou durante 3 anos foragido.

Paulo Cupertino só foi encontrado e preso em maio de 2022. Caso seja condenado pela Justiça, ele poderá pegar pena de até 90 anos, considerando ao menos 30 anos por vítima, já que os delitos foram praticados em mais de uma ação.

Dois amigos do empresário também serão julgados nesta quinta por terem o ajudado á fugir, eles respondem em liberdade. São eles, Eduardo Jose Machado e Wanderley Antunes Ribeiro.

Paulo Cupertino nega ter cometido os homicídios.