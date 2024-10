"Hitler" é preso no Rio por golpe envolvendo morte de moradora de rua

Policiais civis prenderam, nesta quarta-feira (09), um homem acusado de envolvimento na morte de uma mulher em situação de rua no Rio. Hitler da Silva Ângelo, de 45 anos, é apontado como líder de uma quadrilha que usou a morte da moradora de rua para pegar R$4 milhões de seguros de vida em nome da vítima. O crime aconteceu em fevereiro.

Identificada como Luciene da Silva Gomes, a vítima foi encontrada morta com ferimentos de facadas em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ela era usuária de drogas e tinha outros familiares vivendo na rua, segundo as investigações. No entanto, após a morte da mulher, policiais constataram dois seguros de vida em nome dela, com beneficiários que não tinham qualquer relação familiar com a vítima.

Com base em imagens de câmeras de segurança e de dados referentes às movimentações financeiras feitas na conta de Luciene, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) descobriram que Hitler estava envolvido no caso. Ele já era investigado por acusações de estelionato desde o ano passado. Após meses de busca, ele foi localizado nesta quarta (09), em um imóvel próximo a um shopping center em Pilares, Zona Norte do Rio.



O suspeito foi levado para a DHC, que segue investigando o caso para apurar a identidade de outras pessoas que possam ter participado do crime.