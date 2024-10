Advogada acusada de matar marido policial é presa em Teresópolis

Advogada não aceitava fim do casamento, segundo investigações - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Advogada não aceitava fim do casamento, segundo investigações - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Uma advogada acusada de executar o próprio marido foi capturada pela Polícia Civil nesta terça-feira (08), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. A vítima era da Polícia Militar e morreu após ser baleado no último dia 29 de agosto. Segundo as investigações da Polícia, sua companheira, Rafaela Gomes Carvalho, teria premeditado o crime por não aceitar o fim da relação.

O casal estava junto há cerca de 17 anos e, recentemente, o policial teria expressado o desejo de dar fim ao casamento, conforme apontam as investigações. No dia 29 de agosto, quando ele deu entrada em um hospital da Região Serrana com ferimentos de tiro, a mulher alegou que o marido havia sido vítima de um disparo acidental.

Leia também:

➢ Chefe do tráfico morre e outro é baleado após confronto com a polícia em Niterói

➢ Homem com tornozeleira eletrônica sofre acidente no primeiro dia de trabalho e perde as duas pernas

Mais tarde, no entanto, Rafaela teria mudado a versão, segundo a Polícia, e afirmado que o companheiro tirou a própria vida. Ela confessou que o homem nunca havia apresentado tendências suicidas. Nesta terça (08), com base em provas técnicas, a 110ª DP (Teresópolis) prendeu a advogada e a encaminhou para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.