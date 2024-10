Quatro homens e uma criança de 8 anos são executadas e enterrados em sítio em Resende

Quatro pessoas foram mortas e enterradas em um sítio em Resende, no Sul do Estado, entre elas uma criança de 8 anos e o dono do terreno. Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta feira (9), a Polícia Civil trata o caso como chacina.

Desde segunda feira (7), os agentes estavam investigando o sumiço das vítimas no sítio Nossa Senhora de Lourdes, localizado na Estrada Resende x Riachuelo, após familiares perderem o contato com as vítimas.

Durante uma varredura no local realizada pela polícia e Guarda Municipal, foi encontrado uma poça de sangue seco e um chinelo de uma criança. O calçado batia com as características detalhadas pela família.

Próximo á um córrego, os agentes encontraram uma região com terra mexida e ao cavarem, encontraram os quatro corpos enterrados. Uma perícia será realizada no local antes dos corpos serem encaminhados ao IML, a forma como as vítimas foram mortas ainda não foi divulgada.

Um carro que teria sido usado pelos criminosos pela realizar o homicídio foi encontrado pela Guarda Municipal, abandonado no bairro Mirante das Agulhas. O veículo que tinha marcas de tiros, foi encaminhado á delegacia de Resende, que investiga o caso.