Homem com tornozeleira eletrônica sofre acidente no primeiro dia de trabalho e perde as duas pernas

John O'Neill perdeu as pernas em acidente com triturador de madeira - Foto: Reprodução/GoFundMe

Parece, mas não é fake news. Quinze minutos após começar no novo trabalho, o americano John O'Neill, de 33 anos, mudou a sua vida radicalmente.

No dia 24 de setembro, o homem, que usava tornozeleira eletrônica por problemas relacionados a drogas, estava jogando galhos de árvores num triturador de madeira no Colorado (EUA). Porém, o equipamento de rastreamento acabou prendendo no triturador, e John foi arrastando para a máquina. Como resultado, teve as duas pernas amputadas.

"É mais do que um milagre que John ainda esteja conosco, e ele está lutando mais do que nunca", escreveu o amigo de O'Neill, George Safir, que criou uma página no site de financiamento coletivo GoFundMe. "Nosso amigo sempre foi muito imprudente e viveu a vida no limite!", acrescentou.

O acidente



Nenhum dos colegas de trabalho ouviu imediatamente os gritos de socorro de John, pois todos estavam usando proteção auricular.

"Demorou um minuto para que meus colegas percebessem o que estava acontecendo", disse John ao "Denver Post".

Conforme a máquina continuava a devorá-lo, o funcionário começou a acreditar que o seu tempo estivesse acabando:

"Algo aconteceu no meu cérebro e percebi que estava com medo de muito mais do que apenas perder minhas pernas. Eu realmente não sentia a dor tanto quanto sabia que estava em apuros. Passou de uma luta pelos meus membros para uma luta pela minha vida, foi muito rápido."

John descreveu o acidente como "algo que parecia com o que você vê em filmes", pois viu pele, ossos, músculos e muito sangue saindo de suas pernas.

Um colega de trabalho o puxou para fora quando a lâmina atingiu suas coxas e John agarrou uma corda próxima para fazer um torniquete improvisado.

Ele entrava e saía do estado de consciência, mas dá créditos aos seus colegas de trabalho por mantê-lo vivo.

Não demorou para o socorro chegar e colocar torniquetes apropriados no que restou dos membros inferiores de John. Ele foi levado de helicóptero para hospital em Denver.

Os médicos amputaram o restante das pernas mutiladas de O'Neill e precisaram dar a ele 7 litros de sangue.

John está "evoluindo na sua recuperação mais rápido do que qualquer um", disse o amigo.

"Ele está muito animado e pronto para voltar a escalar montanhas", acrescentou.