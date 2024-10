Chefe do tráfico morre e outro é baleado após confronto com a polícia em Niterói

Ação do setor de inteligência do 12º BPM resultou na apreensão de fuzis, pistola, granadas e drogas durante operação no Barreto - Foto: Divulgação

Acusados de roubo e tráfico de drogas, um homem morreu e outro foi baleado e preso após uma ação do setor de inteligência do 12º BPM (Niterói). A operação ocorreu no bairro Barreto, em Niterói, durante a madrugada desta quarta-feira (09). Dois fuzis, uma pistola, carregadores, granadas, drogas, munições e uma motocicleta foram apreendidos.



De acordo com os policiais, o grupo criminoso, especializado em roubo de veículos e cargas, estava sendo monitorado. Havia informações sobre a movimentação dessa quadrilha, e na Rua Doutor March, ponto indicado pelo setor de inteligência, os agentes surpreenderam dois homens em uma motocicleta clonada, com dois fuzis aparentes. Houve confronto, e os suspeitos foram baleados.



Um deles, posteriormente identificado como o chefe do tráfico do Morro do Castro, foi socorrido e está internado em estado grave. O outro baleado, apontado como o chefe do tráfico da comunidade Brasília, morreu no local.

Com os acusados, a polícia apreendeu dois fuzis, uma pistola, duas granadas, nove carregadores de calibre 5.56, cinco carregadores de calibre 7.62, dois rádios transmissores, uma grande quantidade de material entorpecente, além da motocicleta com placa adulterada.

Armas apreendidas | Foto: Divulgação

Equipes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estiveram no local e registraram o caso como Morte com Intervenção de Agentes do Estado (MIAE).



O corpo do acusado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, enquanto o outro permanece internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.