Presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel é preso pela Polícia Civil

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, foi preso em uma operação realizada pela Polícia Civil e o Ministério Público na manhã desta quarta feira (9). A operação investiga o assassinato de Fábio Romualdo Mendes, que aconteceu em 2021, devido disputa de áreas para exploração do jogo do bicho. Dentre os alvos também está o contraventor e patrono da escola de samba Rogério de Andrade.

Contra Flávio foi comprido um mandado de busca e apreensão. Segundo os agentes o homem teria descartado uma arma de uso pessoal a jogando fora pela janela de seu apartamento, a defesa do acusado nega. De acordo com seu advogado, a arma teria sido encontrada em um canteiro nas proximidades da residência de seu cliente, mas a arma não pertenceria á Flávio.

A operação Fissão é resultado da denúncia do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco) contra quatro pessoas. São alvos dos mandados de prisão o PM Bruno Marques da Silva, o ex-policial militar Thiago Soares Andrade Silva, Anderson de Oliveira Reis Viana e Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza, todos denunciados por participação no assassinato de Fábio.

Segundo investigações, os mandantes do crime, um grupo comandado pelo presidente da agremiação, contratou o matador Jhonathan Borges dos Reis, mais conhecido como "Esquilo", para executar o assassinato.

Fábio Romualdo Mendes foi morto em setembro de 2021, na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Na ocasião ele estava em seu veículo quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que passaram atirando em sua direção.

Em nota, a Mocidade Independente de Padre Miguel esclareceu que não tem relação com eventuais investigações. "A agremiação reforça que segue focada nas atividades sociais com a comunidade e na preparação para o Carnaval 2025", disse em nota.