Dono de bar é encontrado morto em São Gonçalo com sinais de estrangulamento

Na tarde da última terça-feira (8), o proprietário de um bar foi encontrado morto em seu estabelecimento, localizado na Rua Nilo Alvarenga, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Segundo informações preliminares da polícia, a vítima apresentava sinais de estrangulamento e estava amarrada.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) isolaram a área do crime até a chegada da perícia, que dará continuidade às investigações sobre as circunstâncias da morte.

Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.