Idoso é preso após importunar mulheres em ônibus de Niterói

Um homem, de 75 anos, foi preso por importunação sexual contra passageiras de um ônibus que atravessava a Ponte Rio-Niterói na manhã desta quarta-feira (09). Duas mulheres, de 28 e 54 anos, relataram ter sofrido com assédios do idoso, que foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuavam em uma blitz na altura da praça do pedágio.

Segundo passageiros do coletivo, que seguia de Charitas em direção ao Rio, o acusado passou as mãos sobre o corpo das vítimas diversas vezes e tentou segurar uma delas. As vítimas receberam atendimento da equipe médica da concessionária. Já o suspeito foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), que registrou o crime.