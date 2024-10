Suspeitos são baleados após assalto a ônibus na Avenida Brasil

Os passageiros do ônibus formaram uma fila na porta da delegacia - Foto: Reprodução/TV Globo

Na manhã desta quarta-feira (9), um confronto com policiais militares na Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte do Rio, deixou dois suspeitos feridos. Eles foram atingidos na perna. Com a dupla, foram apreendidos uma arma e bens que haviam sido roubados dos passageiros.



O coletivo da Viação Tinguá seguia do Rio para a Baixada Fluminense. Os suspeitos anunciaram o assalto nas imediações da Linha Amarela.

O motorista conseguiu pedir ajuda a uma viatura que estava na Avenida Brasil e os PMs fizeram um cerco, conseguindo, assim, parar o ônibus.



Os passageiros seguiram para a 22ª DP (Penha) para fazer o registro de ocorrência do roubo. Imagens do Bom Dia Rio, da TV Globo, mostraram a fila que eles formaram na porta da delegacia.