Polícia Militar prende dois suspeitos de roubo em Icaraí; Vídeo

Na madrugada desta quarta-feira (9), agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens suspeitos de roubo na Rua Lopes Trovão, no bairro Icaraí, em Niterói.

Durante um patrulhamento de rotina, os PMs foram abordados por um motoqueiro, que informou sobre a presença dos dois suspeitos, que já teriam roubado uma vítima no último sábado (5), em Icaraí.

Ao chegarem no local indicado pelo informante, os agentes conseguiram encontrar e abordar os suspeitos, através das descrições realizadas pela testemunha. Com os dois homens foram apreendidos 1 casaco com capuz, utilizado no roubo ocorrido no fim de semana e 2 réplicas de pistola.







Momento em que os suspeitos são detidos pelos agentes Divulgação

Diante dos fatos, a equipe encaminhou os dois detidos e os materiais apreendidos à 77ªDP (Icaraí) para registro. Logo após, a suposta vítima do roubo chegou na DP, reconhecendo os suspeitos como autores do crime, informando ainda que já havia feito o registro de ocorrência no último sábado (5). Os criminosos foram autuados pelo crime de Roubo.



A motocicleta da vítima, uma Honda cor vermelha, Placa: RKH7G32, que foi roubada no último sábado (5) na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, ainda não foi recuperada.