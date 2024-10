Polícia Rodoviária Federal apreende meia tonelada de maconha na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de meia tonelada de maconha durante uma blitz realizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (08). O destino da carga seria o Complexo da Penha, segundo a PRF.

A ação ocorreu por volta do meio dia, após agentes 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) abordarem um caminhão. Durante abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e chamou a atenção dos policiais. O Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) foi acionado e localizaram o material.

Na revista, foram encontrados diversas caixas de papelão com tabletes de maconha. A PRF afirmou que o homem confessou que receberia uma quantia em dinheiro para realizar o transporte dos entorpecentes. Segundo o motorista, ele veio do Paraná e faria entrega na zona norte do Rio, com destino as comunidades da Penha. A ocorrência foi encaminhada á Polícia Civil.