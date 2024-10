Operação busca envolvidos em homicídio motivado por disputa da contravenção

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, realizam, nesta quarta-feira (09/10), uma operação contra envolvidos no assassinato de Fábio Romualdo Mendes. O homicídio teria sido motivado por uma disputa de poder em uma organização criminosa.

O objetivo é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra quatro homens, indiciados pelo crime. Além disso, outros quatro indivíduos são alvos de busca e apreensão. Os agentes vão às ruas em endereços na Barra da Tijuca, Bangu, Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste, e em três presídios.

O homicídio foi praticado em setembro de 2021, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo quando estava em seu veículo, aguardando a esposa. Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram de Fábio e atiraram contra ele. Durante as investigações, ficou comprovado que o crime foi motivado por uma disputa dentro de uma organização que controla parte da contravenção no Rio de Janeiro, com a qual a vítima era envolvida.