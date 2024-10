Frente fria: previsão aponta tempo instável e chance de chuva volumosa em SG e Niterói

De acordo com os mapas meteorológicos, o avanço de duas novas frentes frias ao longo desta semana está trazendo muitas nuvens e possibilidade de chuva volumosa para várias regiões do Brasil, inclusive para a Região Sudeste, que, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode registrar nebulosidade, com previsão de pancadas de chuvas, que podem ser volumosas, principalmente na quarta e quinta-feira (9 e 10). Ainda de acordo com o Inmet, as mudanças estão associadas à convergência de umidade na porção central do Brasil.

Em São Gonçalo e Niterói, os próximos dias serão marcados pelas baixas temperaturas, grande volume de nuvens e possibilidade de chuvas mais intensas, segundo aponta o Clima Tempo.

Confira a previsão:



SÃO GONÇALO

- Quarta-feira (9): Máxima de 24ºC e mínima de 19º. Céu nublado e possibilidade de chuva durante o dia e também à noite

- Quinta-feira (10): Máxima de 22ºC e mínima de 20ºC. Dia com a temperatura mais baixa da semana será de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora

- Sexta-feira (11): Máxima de 26ºC e mínima de 19ºC. Dia será nublado pela manhã, com possibilidade de chuva. À tarde o sol pode aparecer, a partir da diminuição de nuvens. À noite será de muita nebulosidade

- Sábado (12): Máxima de 25ºC e mínima de 21ºC. Durante o dia, sol com muitas nuvens e à noite, possibilidade de chuva

- Domingo (13): Máxima de 23ºC e mínima de 20ºC. Mesmo com alto volume de nebulosidade, existe a previsão de que o sol apareça durante o dia

NITERÓI

- Quarta-feira (9): Máxima de 24ºC e mínima de 19ºC. Dia será de céu nublado com possiblidade de chuva durante o dia e noite

- Quinta-feira (10): Máxima de 22ºC e mínima de 19ºC. Dia irá amanhecer nublado com chance de chuva logo pela manhã. À tarde e à noite também há possibilidade de chuva

- Sexta-feira (11): Máxima de 28ºC e mínima de 19ºC. Dia será de alta nebulosidade, com possibilidade de chuva. À tarde a nebulosidade diminui e à noite retorna

- Sábado (12): Máxima de 28ºC e mínima de 22ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia e à noite

- Domingo (13): Máxima de 23ºC e mínima de 20ºC. Dia será nublado, com algumas aberturas de sol