Operação da PRF e PM recupera caminhão que transportava merenda escolar em SG; Vídeo

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal acontece, na manhã desta terça-feira (8) na comunidade do Brejal, em Jardim Bom Retiro, São Gonçalo. Durante a ação foi recuperado um caminhão que transportava alimentos para escolas do município, além de outros três veículos roubados.

Veículos blindados e viaturas oficiais estiveram no local, e o aéreo da PRF também está sendo usado na ação. Os três carros roubados estavam no interior da comunidade do Brejal.

Na internet, moradores relataram o intenso confronto e falaram sobre o caso. A polícia ainda não divulgou se há presos ou feridos na ação, que ainda está em andamento.







Helicóptero da PRF sobrevoando a área Reprodução

*Em atualização