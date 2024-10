Suspeito de assassinato é preso dentro de estádio de futebol devido reconhecimento facial

Um homem foi preso dentro de estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas, na última sexta feira acusado de matar o torcedor Erick dos Santos, no dia 12 de setembro no bairro Clima Bom. Durante a partida entre CRB x Paysandu pela série B do Brasileirão, o homem foi identificado pelo reconhecimento facial utilizado no estádio.

O delegado que está no caso, Sidney Tenório explicou a prisão: "Tão logo houve esse homicídio, no bairro do Clima Bom, tivemos acesso às imagens, o homicídio ocorreu no período noturno, onde se viu que o jovem foi assassinado por homens que ocupavam um (veículo) Gol. Então foi feito um inquérito na época, a delegacia conseguiu identificar o autor, incialmente, se pensou que pudesse ser uma questão de briga de torcidas, o que foi descartado durante a investigação justamente porque o autor, o suspeito, também é torcedor do Clube de Regatas Brasil, e haveria a informação de que ele poderia ir ao estádio já que ele era frequentador assíduo dos jogos do CRB".

Sidney continuou: "Enviamos fotos dele e cópia do mandado de prisão para os policiais civis e militares que estavam no estádio. Foi feito o rastreamento da torcida organizada do CRB. Feito o reconhecimento dele, não tivemos dúvidas que era ele, os policiais foram até ele, fizeram a abordagem, claro, com a cautela de poder não ser ele, e foi conduzido à DHPP, onde foi feito o cumprimento do mandado de prisão".

Leia também:

Operação da PRF e PM recupera caminhão que transportava merenda escolar em SG; Vídeo



Frente fria: previsão aponta tempo instável e chance de chuva volumosa em SG e Niterói



O sistema operado pela empresa Pacsafe, está em funcionando no estádio desde 2023 e foi instalado em todos os acessos do Rei Pelé. A partir do momento que o torcedor entra no estádio, sua face é capturada através de uma câmera de alta capacidade de detecção.

A partir dai, as imagens coletadas são cruzadas com um bando de dados da Secretária de Estado da Segurança Pública. Além de dois casos de suspeita de morte, outros torcedores foram presos no Rei Pelé por acusações como falta de pagamento de pensão alimentícia e também por usar tornozeleira eletrônica e estar fora da residência no horário estabelecido peça Justiça.