Ladrões invadem igreja católica e roubam ossos de santo no Rio

Fragmentos de ossos de São Benedito foram furtados por suspeitos que invadiram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no Centro do Rio, no último final de semana. Os fiéis se deram conta do furto nesta segunda (07); os restos do santo venerado pela Igreja Católica estavam em um relicário. Além do item sacro, uma mesa de som e produtos de uma lojinha no templo também foram levados.

Segundo as lideranças do templo religioso, não havia sinais de arrombamento no edifício da Igreja, que fica na Rua Uruguaiana. Nesta segunda (07), durante a celebração do Dia de Nossa Senhora do Rosário, os devotos da paróquia perceberam a ausência do relicário, da mesa de som, de um ventilador e de um carregador de celular. Medalhas, imagens de santo, e terços da loja da Igreja também foram roubados.

A 1°DP (Praça Mauá), no Centro do Rio, registrou o caso e está investigando o ocorrido. A principal suspeita é de que os responsáveis tenham permanecido na igreja após uma celebração realizada no último sábado (05). No entanto, a identidade dos criminosos segue desconhecida.



Construída no século XVIII e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Igreja já havia enfrentado um outro episódio de tensão no início desse ano. Em março, o edifício onde a Igreja funciona foi atingido por um incêndio. Não houve feridos.